برشلونة يجدد عقد المغضوب عليه سرًا

2021/01/05 | 17:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد نادي برشلونة عقد أحد لاعبيه لمدة موسمين، رغم دخوله في خلاف مع الهولندي رونالد كومان، المدير الفني للبارسا.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن عقد ريكي بويج مع برشلونة ينتهي بعد الموسم الحالي، لذا قام النادي الكتالوني بتمديده لمدة موسمين، وحصل بالفعل على توقيع اللاعب.

وأشارت إلى أن مسؤولي برشلونة أرادوا ربط بويج لمدة موسمين مقبلين، بغض النظر عن نتيجة الانتخابات أو رغبات المدربين.

وأوضحت أن النادي الكتالوني لا يخطط لإصدار بيان رسمي بشأن تجديد بويج حتى صيف 2023، مع وضع شرط جزائي بقيمة 100 مليون يورو.

وتوترت علاقة بويج مع كومان، بسبب اعتقاد الأخير أن اللاعب يسرب ما يحدث في غرفة ملابس برشلونة إلى الإعلام.

ولا يحصل بويج على مساحة كافية للمشاركة مع برشلونة، كما أوصى كومان برحيله على سبيل الإعارة.

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