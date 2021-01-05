عقد الرعاية يفجر الخلاف بين رئيس القوة الجوية ونائبه

2021/01/05 | 17:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تسبب عقد الشركة الراعية في شرخ بالعلاقات بين رئيس نادي القوة الجوية اللواء شهاب جاهد المؤيد للعقد ونائبه الدولي السابق سمير كاظم المعارض للأمر.

وقال مصدر مطلع في تصريحات خاصة لكووورة إن نائب رئيس النادي سمير كاظم اعترض بقوة على عقد شركة الأضواء ووصفه باحتكار مجحف بحق النادي ولن يفيد الجوية ماليا، بل إنه سيجعل النادي أسيرا الشركة مقابل مبلغ مالي زهيد.

وبين أن كاظم هدد بالاستقالة في حال أصرت الإدارة على إبرام العقد مع الشركة، مشددا على أن الشروط التي وضعتها الشركة في العقد مجحفة بحق أعرق أندية العراق ويجب أن تضع الإدارة الشروط التي تصب في مصلحتها.

يشار إلى أن نادي القوة الجوية أبرم عقدا مع الشركة لمدة عشر سنوات بقيمة 750 مليون دينار سنويا وفي حال تم فسخ العقد من قبل أي طرف عليه دفع مبلغ قدره 7 مليارات دينار و750 مليون كشرط جزائي.

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