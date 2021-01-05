كوركيس: منتخب العراق سيغادر للإمارات مباشرة.. ولن نعطل الدوري

2021/01/05 | 17:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوضح المدير الإداري للمنتخب العراقي باسل كوركيس أن الفريق سيغادر للإمارات مباشرة، الخميس المقبل، لخوض الودية المقررة يوم 12 من الشهر الجاري.

وقال: إن المنتخب لن يتجمع في بغداد بسبب ضغط المباريات، مشيرا إلى أن المباراة الودية المقبلة لن تتسبب في تأجيل عدد كبير من المباريات.

وأوضح أن الدوري لن يتوقف، وستقام الجولة المقبلة يومي 15 و16 من الشهر الجاري.

وأكد خضوع المنتخب لفحوصات الكشف عن فيروس كورونا، مبينا أن “جميع اللاعبين بصحة جيدة”.

وتابع: “نأمل أن تكون مباراة الإمارات فرصة جيدة للوجوه الشابة حتى يثبتوا قدراتهم”.

يشار إلى أن المنتخبين العراقي والإماراتي سيلتقيان وديا يوم الثلاثاء المقبل في ستاد زعبيل بنادي الوصل.

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