عبد الوهاب الساعدي يستقبلُ رئيس الهيأة التطبيعية

2021/01/05 | 17:28 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبلَ رئيس جهاز مكافحة الارهاب، عبد الوهاب الساعدي، رئيس الهيأة التطبيعية، إياد بنيان، والأمين العام، محمد فرحان، في مكتبهِ الخاص.

واثنى الساعدي، خلال اللقاء، على عمل الهيأة التطبيعية بعد تجاوز الكثير من المعوقات والصعوبات التي واجهت عملها في ظل الازمة المالية التي تمر بالبلد وجائحة كورونا.

وابدى، الساعدي، إعجابه باستمرار منافسات دوري الكرة الممتاز بحسب المواعيد المتفق عليها، والابتعاد عن التأجيلات التي تضر بالمسابقة، ناهيك عن التنظيم الممتاز لمباريات دوري الكرة للموسم الجاري، متمنياً التوفيق للمنتخب الوطني في الاستحقاقات المقبلة.

من جانبهِ، قدّم رئيس الهيأة التطبيعية، إياد بنيان، خالص الشكر والامتنان الى رئيس جهاز مكافحة الارهاب على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مثمناً دوره في دعم عمل الهيأة التطبيعية.

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