أسعار الذهب ترتفع عالمياً لأعلى مستوى في شهرين

2021/01/05 | 17:31 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار الذهب عالمياً خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، لتسجل أعلى مستوى في شهرين، مع استمرار هبوط الدولار الأمريكي.

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