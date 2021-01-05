الزراعة تمدد فترة تجهيز سماد الداب للفلاحين في جميع المحافظات

2021/01/05 | 17:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الزراعة، ومن خلال الشركة العامة للتجهيزات الزراعية، تمديد تجهيز سماد الداب للفلاحين في جميع المحافظات.وذكر بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بتوجيه من وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، تم تمديد فترة التجهيز لغاية ٢٠٢١/١/١٠ من اجل اتاحة الفرصة امام الفلاحين والمزارعين الذين لم يستلموا سماد الداب لاستلام …

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