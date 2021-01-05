2021/01/05 | 17:32 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الثلاثاء تسجيل 1191 إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وقالت الوزيرة في بيان صحفي إن “قطاع غزة سجل 369 إصابة من مجمل الحالات الجديدة”.وأضافت أن “إجمالي عدد المصابين بالفيروس في غرف العناية المكثفة بلغ 113 “منهم 27 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي”.وتفرض الحكومة إغلاقا جزئيا في الضفة الغربية يستمر من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا من الأحد إلى الخميس وإغلاقا شاملا يومي الجمعة والسبت وتمنع إقامة الأعراس وبيوت العزاء.وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فلسطين تسجل 1191 إصابة جديدة بكورونا عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فلسطين تسجل 1191 إصابة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فلسطين تسجل 1191 إصابة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).