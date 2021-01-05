تسجيل 1191 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

2021/01/05 | 17:34 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الثلاثاء تسجيل 1191 إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وقالت الوزيرة في بيان صحفي إن “قطاع غزة سجل 369 إصابة من مجمل الحالات الجديدة”.وأضافت أن “إجمالي عدد المصابين بالفيروس في غرف العناية المكثفة بلغ 113 “منهم 27 مريضا على أجهزة التنفس […]

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