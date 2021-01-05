السليمانية.. بحث فتح وجعل معبر كيلي دولياً

2021/01/05 | 17:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار قنصل الجمهورية الاسلامية الايرانية في السليمانية والوفد المرافق له اليوم الثلاثاء 5/1/2021 ادارة رابرين، وتم استقبالهم من قبل المشرف على ادارة رابرين هيوا قرني ونائب المشرف على الادارة للشؤون الفنية دلاور قوباد وقائممقام قضاء رانية حسين محمود ورئيس بلدية رانية.

وتحدث القنصل الايراني خلال اللقاء عن العديد من المجالات المهمة بينها فتح معبر كيلي وجعله دوليا الذي يعود بفائدة اقتصادية وتجارية كبيرة على الطرفين.

واشار القنصل الايراني الى التنسيق والتسهيلات بينهم وحكومة اقليم كوردستان ومسؤولي حدود المنطقة لتطوير المجال التجاري والزراعي وانشاء معمل في حدود المنطقة من اجل ايصال خدمات للمواطنين.

من جانبه، تحدث المشرف على ادارة رابرين خلال اللقاء عن جهود حكومة اقليم كوردستان من اجل فتح وجعل معبر كيلي دوليا، مشيرا الى الفوائد الاقتصادية والتجارية للمعبر بالنسبة للمواطنين.

واكد المشرف على الادارة، ان حكومة اقليم كوردستان والعاملين في حدود المنطقة سيقدمون التعاون والتنسيق من اجل تطوير المجال التجاري والقطاع الزراعي بين الجانبين.

PUKmedia محمد رسول-رانية

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