الموانئ تعلن ’حركة عمرانية واسعة’ في ميناء أم قصر (صور)

2021/01/05 | 17:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشفت الشركة العامة لموانئ العراق، الثلاثاء، عن حركة عمرانية واسعة في ميناء ام قصر الجنوبي شملت اغلبية مرافقه المينائية من تحسين أعماق وتأهيل ارصفة وساحات خزن البضائع والحاويات واكساء الطرق.

وذكر مدير عام الشركة فرحان محيسن الفرطوسي، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (5 كانون الثاني 2021)، انه "حسب توجيهات وزير النقل ناصر حسين الشبلي بضرورة الاهتمام بالجانب العمراني فان موانئنا في الفترة المقبلة ستكون معلماً حضارياً مع عملها الأساسي في الأرساء والاقلاع والشحن والتفريغ للسفن حيث ستكتسي بحلة جديدة وجميلة تسر الناظرين والقادمين في الدخول اليها".

من جانبه بين مدير ميناء ام قصر الجنوبي مازن خريبط، بحسب البيان، ان "الميناء يشهد حركة عمرانية واسعة بتوازي مع ارتفاع في الإيرادات حيث تجري اعمال تأهيل أرصفة الميناء واكساء وتبليط الطرق مع تحسين الاعماق للوصول الى عمق ( 12) متر في أدنى الجزر ذلك بجهود استثنائية لقسم الحفر البحري بالاضافة الى تأهيل سطحات الارصفة وانشاء( 5 ) خزانات للمشتقات النفطية".

واضاف انه "سيتم نصب رافعتين جديدتين عملاقتين على رصيف ( 5 ) والعمل جار ٍ بوتيرة متصاعدة من قبل ملاكات الشركة والجهات الساندة لها بدعم كبير ومتواصل من المدير العام وادارة الشركة ذلك لاتمام ما مخطط له خلال هذا العام".

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