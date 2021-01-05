بداية ونهاية*

2021/01/05 | 17:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كوميدية جداً فكرة توديع سنة واستقبال سنة، فالزمن، هذا المفهوم المبهم الخيالي، غير موجود حقيقة كبعد في حيواتنا سوى في مخيلاتنا

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