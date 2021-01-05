النفط يرتفع دولارا بفضل محادثات أوبك+ لخفض الإنتاج والتوتر في مياه الخليج

2021/01/05 | 17:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

ارتفعت أسعار النفط دولارا تقريبا الثلاثاء مع تصاعد التوتر بعد احتجاز إيران سفينة كورية جنوبية وفيما تدرس مجموعة أوبك+ خفضا محتملا للإنتاج في فبراير شباط.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس آذار 96 سنتا إلى 52.05 دولار للبرميل بحلول الساعة 1206 بتوقيت جرينتش، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم فبراير شباط 48.53 دولار

للبرميل مرتفعا بمقدار 91 سنتا.

وانخفض الخامان القياسيان ما يزيد عن واحد بالمئة أمس الاثنين بعد أن أخفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، في الاتفاق على تعديلات على إنتاج النفط في فبراير شباط.

وتعارض السعودية ضخ المزيد من الخام بسبب إجراءات العزل العام الجديدة بينما تقود روسيا دعوات لزيادة الإنتاج مشيرة إلى تعافي الطلب.

وأشارت وثيقة لأوبك مؤرخة في الرابع من يناير كانون الثاني اطلعت عليها رويترز إلى أن المجموعة تدرس خفضا 500 ألف برميل يوميا في فبراير شباط وأن التصورين الآخرين لإبقاء مستوى الإنتاج دون تغيير أو زيادة 500 ألف برميل يوميا.

واستمر التوتر بسبب احتجاز إيران، عضو أوبك سفينة كورية جنوبية في مياه الخليج فيما تقول إيران إن سول مدينة لها بمبلغ سبعة مليارات دولار.

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