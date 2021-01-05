عقدة مُستعصية تُواجه برشلونة أمام أتلتيك بيلباو

2021/01/05 | 17:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

يُقبل نادي برشلونة على مباراة مهمة، وذلك حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على أتلتيك بيلباو، مساء يوم غد الأربعاء، وهو اللقاء المؤجل عن الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني.

ويأمل برشلونة في نسيان خيبات العام الماضي، وبدء العام الجديد بانتصارٍ مهم على حساب أحد أصعب الخصوم اللذين يُواجههم الفريق الكتالوني في مسابقة الدوري الإسباني.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن،" برشلونة يجد صعوبات كبيرة عندما يواجه أتلتيك بيلباو خارج الكامب نو، لدرجة أنه الفريق الكتالوني لم يتمكن من هز شباك الفريق الباسكي في السان ماميس منذ عام 2017".

وأضافت الصحيفة المذكورة،" آخر مرة تمكن فيها الفريق الكتالوني من زيارة مرمى الفريق الباسكي كانت في 28 كانون الاول عام 2017، بهدفين من ليونيل ميسي وباولينيو".

ففي الموسم الماضي، التقى برشلونة وأتلتيك بيلباو مرتين على ملعب سان ماميس، الأولى في الليغا وانتهت بهدف نظيف لصالح أصحاب الأرض، والثانية في كأس ملك إسبانيا وانتهت كذلك بفوز الفريق الباسكي بنفس النتيجة.

وفي الموسم الذي قبله، انتهت موقعة سان ماميس بين برشلونة وأتلتيك بيلباو بالتعادل السلبي 0/0، وهو ما يعني أن البارسا صام عن التهديف في معقل الفريق الباسكي لثلاث مباريات متتالية.

ويسعى البارسا لكسر هذه العقدة مساء غد الأربعاء، ولكن ما يزيد من صعوبة المهمة، هو أن الفريق الكتالوني يُعاني هذا الموسم من عقم هجومي واضح، في ظل إصابة أنسو فاتي وتراجع أرقام ميسي الهجومية.

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