فوز يسير لسلة الشرطة على الاعظمية

2021/01/05 | 17:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / افتتح فريق الشرطة النافذة الثانية من دوري السلة الممتاز بالفوز على الأعظمية بنتيجة ١١٥ - ٨٢ في المباراة التي أقيمت مساء اليوم في قاعة الشعب المغلقة.وفرض الشرطة سيطرته على المباراة من الربع الأول وتقدم بفارق كبير من النقاط حيث حسم الشوط لمصلحته بنتيجة ٣٦ - ١٣ وواصل تقدمه في الربع الثاني بنتيجة ٢١ - ١٧، لينهي الشوط الأول بتقدم الشرطة بنتيجة ٥٧ - ٣٠.وفي الربع الثالث واصل الشرطة تألقه وحسمه بنتيجة ٢٥ - ١٨ فيما قدم الاعظمية أفضل عروضه بالكوارتر الرابع وتقدم بنتيجة ٣٤ - ٣٣، لتنتهي المباراة بفوز الشرطة بنتيجة ١١٥ - ٨٢.وبهذه النتيجة يواصل الشرطة صدارته لترتيب بانتظار نتائج الفرق الأخرى./ انتهى

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