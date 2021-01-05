تسهيل منح سمات دخول اعتيادية وطارئة للخبراء والأطباء والمستشارين العسكريين والمنظمات غير الحكومية

2021/01/05 | 17:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن تسهيل منح سمات دخول اعتيادية أو متعددة وطارئة أحياناً ، للخبراء والأطباء والمستشارين العسكريين والمنظمات غير الحكومية.وبحثت لجنة الأمر الديواني رقم (41) لسنة 2020، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تسهيل إجراءات منح سمات الدخول وتبسيطها خلال النافذة الواحدة آليات التنسيق بين المؤسسات ذات العلاقة كافة لتنفيذ المهمات الموكلة اليها.واستعرضت اللجنة ، اثناء اجتماعها الأول المنعقد في دار الضيافة في بغداد ، مجمل السياقات السابقة المتبعة لمنح سمات الدخول لمختلف الوافدين ، مؤكدين أهمية إعتماد مشروع النافذة الواحدة الإلكترونية الذي سيسهم بتحقيق انسيابية أعلى في منح التأشيرات وتجاوز الحلقات الزائدة دون الحاجة الى المراجعات المعتادة، فضلا عن تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية خلال القنوات الإلكترونية.وخلص المجتمعون الى مسودة عمل تضمنت مقترحات وتوصيات من شأنها أن تسهم في تنفيذ مهماتها وفقا للقوانين والتعليمات النافدة.يذكـر إن لجنة الأمر الديواني ، تشكلت برئاسة مدير دائرة المراسم في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارات (الخارجية، الداخلية، الثقافة) و جهاز المخابرات الوطني ،وانيطت باللجنة خمس مهام اساسية ، اولها تسهيل منح سمات الدخول ، ورفع الحلقات الإضافية من خلال النافذة الواحدة ./انتهى5

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