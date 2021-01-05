الفياض: انسحاب القوات الاجنبية من العراق هو قرار البرلمان وواجب التنفيذ

2021/01/05 | 17:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض، اليوم الثلاثاء، أن حفظ السيادة والقرار الوطني يمثل أهمية كبرى للعراق....

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