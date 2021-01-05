2021/01/05 | 17:43 - المصدر: قناة التغيير

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القائد العام للقوات المسلحة الكاظمي يصدر أمراً ديوانياً بترقية ضباط وزارة الدفاع المستحقين للترقية لجدول 6 كانون الثاني لسنة 2021

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