وزارة المالية تطلق رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين

2021/01/05 | 17:45 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



اوعزت وزارة المالية، الثلاثاء، بإطلاق رواتب المتقاعدين المدني والعسكري للشهر الجاري.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان مقتضب، إن "وزارة المالية اوعزت بإطلاق تمويل رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر كانون الثاني 2021".

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