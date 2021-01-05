بالوثائق.. المفوضية تصادق على تعليمات التسجيل ومرشحي الانتخابات المقبلة

2021/01/05 | 17:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أظهرت وثائق صادرة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن الاخيرة صادقت على نظام المرشحين لانتخابات مجلس النواب لعام 2021.

وجاء فيها انه ضمن اطار الاستعدادات التي تقوم بها المفوضية لاجراء الحدث الانتخابي المقبل صادقت مفوضية الانتخابات على نظام المرشحين لانتخابات مجلس النواب رقم (6) لسنة 2020.

ومن ضمن مانص عليه نظام المرشحين ان يكون المرشح عراقي الجنسية تم قبول ترشيحه رسميا للتنافس على عضوية مجلس النواب وأن لايكون مشمولا بقانون هيئة المساءلة والعدالة أو أي قانون آخر يحل محله وغير محكوم بجنحة اوجناية مخلة بالشرف او اثرى بشكل غير مشروع على حساب المال العام بحكم قضائي بات وان شمل بالعفو عنها .

يذكر ان مفوضية الانتخابات صادقت في وقت سابق على نظام وكلاء المرشحين والاحزاب والتحالفات السياسية رقم (3) لسنة 2020 ونظام الحملات الانتخابية رقم (5) لسنة 2020.

للاطلاع على نص تعليمات التسجيل والمصادقة على المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2021 اضغط هنا.

وكان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، قد حدد السادس من حزيران المقبل موعدا لإجراء الانتخابات المبكرة، أي قبل سنة واحدة تقريبا من الموعد المقرر، وهو ما أيده رئيس الجمهورية برهم صالح.

وتعهد الكاظمي بتأمين تلك الانتخابات وحمايتها وتوفير مستلزماتها.



ورحبت الأمم المتحدة بإعلان الكاظمي، معتبرة إياه استجابة "لمطلب شعبي رئيسي"، كما أبدت استعدادها لـ"تقديم كل المشورة والدعم الفني" من أجل "إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية".

من جهتها أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، منحها 231 حزبا اجازة تأسيس، فيما لم تسجل 99 حزبا، لأسباب مختلفة.

وبحسب نص قانون تخصيص وتمويل نفقات انتخابات مجلس النواب، الذي صوت عليه البرلمان في 17 كانون الأول الماضي، فقد بلغت تقديرات نفقات الانتخابات لسنة 133 مليارا و300 مليون دينار من الرصيد النقدي المدور لموازنة عام 2019 لحساب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استثناء من قانون الإدارة المالية الاتحادية.

ومن المؤمل ان يعرض مجلس النواب مشروع قانون الموازنة الاتحادية للقراءة الاولى بداية الاسبوع المقبل، متوعدا بإجراء تعديلات شاملة على ارقامها تشمل تغيير كل استقطاعات رواتب الموظفين والمتقاعدين وتخفيض نسبة العجز.

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