سلطنة عمان تسجل اول إصابة بالفيروس المتحور

2021/01/05 | 17:47 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ سجلت سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، أول إصابة بفيروس كورونا المتحور.وأعلنت وزارة الصحة العمانية، في بيان، تسجيل أول حالة إصابة من الطفرة الجينية للفيروس، التي رصدت لأول مرة في بريطانيا ثم سرعان ما انتقلت إلى نحو 40 دولة أخرى من بينها بلدان عربية.وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أنه تم تشخيص الطفرة […]

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