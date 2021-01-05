السفارة الاميركية تعلق على تمديد إعفاء العراق من استيراد الطاقة الإيرانية

2021/01/05 | 17:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد مسؤول إعلامي في السفارة الأمريكية ببغداد، اليوم الثلاثاء، تمديد واشنطن إعفاء العراق من استيراد الطاقة الإيرانية لثلاثة أشهر جديدة.

وقال المسؤول الإعلامي في تصريحات صحفية، إن “الحكومة الأمريكية اتخذت قرارها بتمديد إعفاء العراق لثلاثة أشهر جديدة”.

ويستورد العراق من إيران، ثلث احتياجاته الاستهلاكية من الغاز والكهرباء، وذلك بسبب بنيته التحتية المتقادمة التي تجعله غير قادر على تحقيق اكتفاء ذاتي طاقي لتأمين احتياجات سكانه البالغ عددهم 40 مليون نسمة.

وبدأت أمريكا منح الإعفاءات للعراق منذ فرض العقوبات على إيران نهاية عام 2018، ريثما يعثر على مورّدين آخرين.

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