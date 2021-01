منتخب الناشئين لكرة القدم يتغلب على فريق الجامعة الأول بهدف دون رد

2021/01/05 | 17:57 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تغلبَ منتخب الناشئين على فريق الجامعة الاول بهدف من دون مقابل في المباراة الودية التي اقيمت، اليوم الاثنين، في ملعب البرج في جامعة بغداد، تحضيراََ للاستحقاقات المقبلة.وأكدَ المدير الإداري لمنتخب الناشئين، محمد ناصر: أن أداء اللاعبين كان مميزاََ في هذه المباراة، ونال رضى واستحسان الجهاز الفني.وأضافَ: تمت مشاركة اغلب اللاعبين في المباراة، وتطبيق

