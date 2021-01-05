2021/01/05 | 17:59 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت الخطوط الجوية العراقية، الثلاثاء، عن اجمالي عدد الطائرات التي تم استقبالها وترحيلها في محطة مطار بغداد الدولي من قبل الملاكات الفنية للشركة خلال شهر كانون الاول الماضي والبالغ عددها (1,191) طائرة محلية واجنبية.

وبين مدير عام الشركة الكابتن كفاح حسن في بيان تلقته، ان “اعمال خدمات الساحة شملت تقديم الخدمات الارضية لنحو (643) طائرة محلية و(548) طائرة اجنبية وفق اعلى معايير الجودة والسلامة المهنية المعتمدة عالمياً والتي تهدف الى الحفاظ على سلامة الطائرات والمسافرين الكرام”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إجمالية الطائرات القادمة والمغادرة من مطار بغداد الدولي خلال الشهر الماضي 7 SKY TV.

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