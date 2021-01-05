جعلوني ملحدا - بوسي الجمسي

2021/01/05 | 18:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بوسي_الجمسي (جعلوني ملحدا)حينما كنت أستمع للمقرئ يقول ( آلم ذلك الكتاب لا ريب فيه) ثم يقول (مثنى و ثلاث و رباع- او للذكر مثل حظ الأنثيين/ و اضربوهن/الرجال قوامون على النساء) .كنت أتعجب و أسأل نفسي سؤال هل الله ذكر لذلك ينحاز لبني جنسة أم أنني ولدت كإمرأة فقط لخدمة الرجل.....؟!دائما ما كنت أتساءل كيف يكون إله القرآن سباب و لعان( كمثل كلب/ كالأنعام/ الأبتر/عتل بعد ذلك زنيم).و حينها ربطت ذلك ......





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