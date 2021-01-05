القانونية النيابية: الحكومة اخطأت بطلب الدعم الدولي عام 2014

2021/01/05 | 18:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

بينت اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، ان الحكومة العراقية اخطأت خلال طلب الدعم الدولي عام 2014.

وقال عضو اللجنة حسين العقابي في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “العلاقة بين العراق والولايات المتحدة الامريكية غير متوازنة”، لافتا الى ان “تناحر القوى السياسية فيما بينها جعل البلد ضعيفا”.

واضاف ان “امريكا توظف العراق الواقع العراقي لتصفية حساباتها “، مبينا ان “طلب الحكومة العراقية في عام 2014 للدعم الدولي كان خاطئا”.

واكد تحالف عراقيون، امس الاثنين، ان جريمة المطار واغتيال قادة النصر لن تمر دون عقاب.

ووصفت لجنة الامن والدفاع النيابية، الاثنين الماضي، دور حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن حادثة المطار واغتيال قادة النصر بانها ضعيفة وخجولة.



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