2021/01/05 | 18:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …

اكد الكاتب والمحلل السياسي الامريكي مارك دانكوف ، الثلاثاء، أن هناك نية لدى الولايات المتحدة للقيام بعدوان على ايران ، لكنها حرب من اجل المصالح الصهيونية بشكل رئيسي والسعودية وبقية دول الخليج بالمرحلة ثانيا .

ونقلت قناة (برس تي في) في مقابلة ترجمتها وكالة /المعلومة/ عن دانكوف قوله إن ” حربا كهذه ليست في مصلحة المواطن الامريكي العادي ، ولايجب ان تحدث لأنها يمكن ان تتحول الى حرب عالمية كارثية ،إذا كان على الروس والصينيين يتدخلوا بطريقة ما نتيجة لهذا الاستفزاز الأمريكي الأخير”.

واضاف ان “التدخل الامريكي في مثل هذا الظرف سيؤدي إلى كارثة كاملة ، سواء بالنسبة للولايات المتحدة أو للعالم، وإذا اتبع دونالد ترامب مسار العمل هذا فسوف يثبت مرة واحدة وإلى الأبد أنه ليس رئيس أمريكا فهي مرتبطة تمامًا بنفس النوع من المنظور الصهيوني الذي رأيناه من سلسلة من الرؤساء الأمريكيين الآخرين ، باستثناء محتمل لجون كينيدي بالطبع الذي تم اغتياله عندما كان في منصبه”.

واوضح أن “الرئيس الامريكي المنتهية ولايته مصمم على شن حرب أخرى في الشرق الأوسط لا علاقة لها بالامن القومي للولايات المتحدة، بل بسياسة خارجية أكبر لإسرائيل ، ومع الاستمرار في دعم السياسة الخارجية التي تفيد نظام الصهيوني بريتون وودز المصرفي العالمي الذي كان قائمًا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وتستفيد منه السعودية ودول الخليج “.

واشار دانكوف الى أن ” هذه سياسة خارجية خطيرة ومتهورة ، وربما يُقتل الآلاف ، بل حتى ملايين الأبرياء إذا خرج هذا الشيء عن السيطرة حقًا”.



انتهى/25 ض

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سياسي امريكي : اي عدوان من قبل الولايات المتحدة على ايران سيتسبب بكارثة عالمية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سياسي امريكي : اي عدوان من قبل الولايات المتحدة على ايران سيتسبب بكارثة عالمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).