استقرار الأسهم الأمريكية بالمستهل مع ترقب انتخابات الإعادة في

2021/01/05 | 18:01 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: استقرت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ترقب نتائج انتخابات الإعادة في ولاية جورجيا.

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