النفط يرتفع دولارا بفضل محادثات “أوبك+” لخفض الإنتاج والتوتر الإيراني

2021/01/05 | 18:08 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ ارتفعت أسعار النفط دولارا تقريبا اليوم الثلاثاء مع تصاعد التوتر بعد احتجاز إيران سفينة كورية جنوبية، فيما تدرس مجموعة “أوبك+” خفضا محتملا للإنتاج في فبراير.وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس 96 سنتا إلى 52,05 دولار للبرميل بحلول الساعة 12.06 بتوقيت غرينتش، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم فبراير 48,53 دولار […]

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