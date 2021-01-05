اعتقال اربعة ارهابيين في نينوى

2021/01/05 | 18:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة نينوى اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على 4 عناصر بداعش في المحافظة العراقية الشمالية.

وقالت القيادة في بيان، ان "فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر التابع لشرطة نينوى، تمكن وبعد ورود معلومات دقيقة ومن خلال المتابعة المستمرة وتعاون المواطنين، من القاء القبض على 4 عناصر من "عصابات داعش الارهابية".

وبحسب البيان، "كان يعمل احدهم فيما يسمى (الامنية) والبقية كانوا يعملون بصفة مقاتل فيما يسمى (ديوان الجند والمعسكرات العامة) خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".

واضاف البيان، ان "عملية القبض، تمت في منطقة (حي الزهراء) في الجانب الايسر لمدينة الموصل.

PUKmedia اعلام قيادة نينوى

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