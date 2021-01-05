الملف المائي والمركز البحثي المشترك يتصدران لقاء وزير الموارد والسفير التركي

2021/01/05 | 18:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ناقش وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، الثلاثاء، مع السفير التركي في بغداد فاتح يلدز، ملف حقوق العراق المائية المشتركة مع تركيا وطرق التعاون بين البلدين، فيما أشار الى انشاء مركز بحثي مشترك في العراق لدراسة القضايا المختصة بهذا الشأن.

وذكر بيان لوزارة الموارد المائية، تلقى "ناس" نسخة منه، (5 كانون الثاني 2021)، أن "وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني التقى في مكتبه السفير التركي في بغداد فاتح يلدز"، مضيفا أنه "جرت خلال اللقاء مناقشة بروتوكول التعاون مع الجانب التركي المزمع مناقشته منتصف شهر كانون الثاني على ضوء زيارة رئيس الوزراء مع وفد وزاري رفيع المستوى الى تركيا والذي يضمن حقوق العراق المائية".

وأشار البيان الى أنه "تم الاتفاق على اكمال مناقشة المواضيع التي طرحت خلال زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الاخيرة الى انقرة وتسمية وزير الموارد المائية مبعوثاً خاصاً وممثلاً عن رئيس الوزراء للتفاوض في ملف المياه".

ولفت البيان الى أن "اللقاء شمل التطرق الى زيارة وفد تركي لمناقشة مراحل انشاء المركز البحثي المشترك والذي سيتم انشاؤه في العراق لزيادة التعاون وتبادل الخبرات مع الجانب التركي في مجال المياه، اضافة الى زيارتهم لعدد من المشاريع الاروائية الاستراتيجية في البلاد".

وتابع، "كما تطرق اللقاء الى موضوع تفعيل اللجان الفنية المشتركة المختصة بقطاع الموارد المائية بين البلدين".

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