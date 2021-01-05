2021/01/05 | 18:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

دعا عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، مهدي تقي، اليوم الثلاثاء، إلى تطوير منظومات الدفاع الجوي للبلاد، التي وصفها بأنها تمثل حالة من الخلل، وذلك في الذكرى الـ100 لتأسيس الجيش العراقي.

وقال مهدي تقي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الجيش العراقي جيش قوي، وتاريخه معروف في منطقة الشرق الأوسط، لكنه تعرض لمؤامرات كثيرة من أجل إضعافه وعدم فسح المجال أمام تنامي قوته، بمشاركة أطراف دولية".

وأضاف تقي، أن "أحداث حزيران 2014 وعلى الرغم من قسوتها إلا أنها أسهمت بتعزيز قدرات الجيش العراقي وإعادة تنظيمه ليصبح الآن أكثر قوة وقدرة في تجاوز كل المصاعب"، مبينا أن "وزارة الدفاع وبعض القيادات كانت متلكئة في أداء ما عليها من واجبات وخاصة بملف تعزيز القوة الجوية والدفاعات الأرضية، وهذا الملف أحد السيناريوهات التي كانت تحاول عرقلة بناء الجيش العراقي".

ودعا عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، إلى "تنصيب منظومات دفاع جوي متطورة وقوية، لان غيابها مع وجود بعض الضباط المتلكئين يمثل حالة من الخلل التي يجب التعامل معها من خلال التغيير ودفع وتيرة بناء الجيش العراقي للأمام".

ويستعد العراق لإحياء الذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي غداً، فيما اتخذت الأجهزة الأمنية المسؤولة كامل الاستعدادات اللوجيستية للاحتفاء بتأسيس أول فوج من الجيش العراقي بقيادة جعفر العسكري، حمل اسم "فوج موسى الكاظم"، في 6 يناير (كانون الثاني) 1921.

وتحولت ساحة الاحتفالات الكبرى الواقعة داخل المنطقة الخضراء إلى ثكنة عسكرية تضم كل أنواع وصنوف الجيش العراقي الجوية والبرية والبحرية.



كما تجوب طائرات القوة الجوية العراقية سماء بغداد استعداداً للعرض العسكري الذي سيقام غداً، بحضور كبار المسؤولين العراقيين، يتقدمهم رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي.. دعوة نيابية لتطوير منظومات الدفاع الجوي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي.. دعوة نيابية لتطوير منظومات الدفاع الجوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).