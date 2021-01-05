الدولار يرتفع أمام الدينار بمحافظات ويتراجع ويستقر في أخرى

واصل الدولار الأميركي ارتفاعه أمام الدينار في السوق العراقية في عدد قليل من المحافظات بعد تراجع طفيف يوم أمس ، فيما استقر في بغداد وغالبية المدن لليوم الثاني على التوالي.
وتنشر بغداد اليوم أخر تحديث لسعر الصرف عصر اليوم والذي جاء كالتالي:
بغداد / بورصة الكفاح
بيع 144.500
شراء 142.550
صيرفات الكرادة والحارثية
بيع 144.500
شراء 1430
ديالى / سعر السوق
بيع 1450
شراء 1430
أربيل / بورصة
بيع 144.750
شراء 142.700
السليمانية / بورصة
بيع 143.500
شراء 1420
الموصل/ سوق الجملة
بيع 143.750
النجف/ بورصة
بيع 1440
البصرة / بورصة
بيع 143.700
بقية مدن الجنوب
بيع 144.500
شراء 142.500
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