2021/01/05 | 18:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

واصل الدولار الأميركي ارتفاعه أمام الدينار في السوق العراقية في عدد قليل من المحافظات بعد تراجع طفيف يوم أمس ، فيما استقر في بغداد وغالبية المدن لليوم الثاني على التوالي.

وتنشر بغداد اليوم أخر تحديث لسعر الصرف عصر اليوم والذي جاء كالتالي:

بغداد / بورصة الكفاح

بيع 144.500

شراء 142.550

صيرفات الكرادة والحارثية

بيع 144.500

شراء 1430

ديالى / سعر السوق

بيع 1450

شراء 1430

أربيل / بورصة

بيع 144.750

شراء 142.700

السليمانية / بورصة

بيع 143.500

شراء 1420

الموصل/ سوق الجملة

بيع 143.750

النجف/ بورصة

بيع 1440

البصرة / بورصة

بيع 143.700

بقية مدن الجنوب

بيع 144.500

شراء 142.500

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدولار يرتفع أمام الدينار بمحافظات ويتراجع ويستقر في أخرى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدولار يرتفع أمام الدينار بمحافظات ويتراجع ويستقر في أخرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).