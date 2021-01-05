تحويل مستشفى احمد الوائلي في كربلاء الى مستشفى تعنى بالمرأة فقط

2021/01/05 | 18:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلنت العتبة الحسينية المقدسة عن تحويل مستشفى الدكتور الشيخ احمد الوائلي في محافظة كربلاء الى مستشفى خاص بالمرأة.وزار ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي، مستشفى الوائلي في كربلاء، حيث تم تحويل المستشفى من مستشفى عام الى مستشفى تعنى بالمرأة فقط ./انتهى5

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