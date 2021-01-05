وقفة احتجاجية في البصرة للمطالبة بالغاء قرار رفع مخصصات الخدمة الجامعية

2021/01/05 | 18:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / نظم العشرات من اساتذة وموظفي جامعة البصرة ، وقفة احتجاجية للمطالبة بالغاء قرار رفع مخصصات الخدمة الجامعية لمنتسبي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما تعهدوا الاستمرار بالاعتصام لحين الغاء هذا القرار المجحف./انتهى5

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