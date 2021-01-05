مشروع “مستقل عن العراق” هو الأول من نوعه في البلاد لتوليد الطاقة الكهربائية.. لن تستفاد منه بغداد

2021/01/05 | 18:16 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اعلنت وزارة الكهرباء في حكومة اقليم كردستان، يوم الثلاثاء، القيام بتنفيذ مشروع الهايدروباور لتوليد 100 ميغاواط من الكهرباء في ناحية ديرالوك بمحافظة دهوك عن طريق الاستفادة من القرض الياباني بمبلغ 129 مليون دولار، مشيرة الى خطة مستقبلية لبناء سد على الزاب الاعلى لتوليد 300 ميغاواط من الكهرباء بالاستفادة من الماء.

وجاء في بيان للوزارة ان الوزير كمال محمد صالح، تفقد اليوم الثلاثاء، مشروع الهايدروباور الكهربائي في ناحية درالوك في قضاء العمادية، معلنا عن أنه المشروع الاول في اقليم كوردستان والعراق.

وقال الوزير صالح في مؤتمر صحفي في ناحية ديرالوك، انه تم العمل في هذا المشروع على القرض الياباني وبمبلغ مقداره 129 مليون دولار، مشيرا الى ان العمل فيه مازال مستمرا وسيوفر 37 ميغاوات من الكهرباء في المنطقة وتم تنفيذ 37% منه من قبل شركتين إيرانيتين.

واضاف صالح؛ ان العمل في المشروع من المفروض أن ينتهي في الشهر الثاني عشر من العام الجاري، لافتا إلى أن الشركتين تعهدتا أن تنهيا العمل في الموعد المحدد.

وتابع وزير الكهرباء في حكومة الاقليم؛ ان اهمية المشروع تكمن في انه الاول على مستوى العراق واقليم كوردستان الذي يعمل بالماء، لافتا الى ان للوزارة خطة مستقبلية لبناء سد قرب المشروع الهايدروباور للكهرباء في ديرالوك وعلى نهر الزاب الاعلى وعن طريقه يمكن تأمين 300 ميغاوات من الكهرباء لاقليم كوردستان.

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