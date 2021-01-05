الرشيد يعلن المباشرة برفع رواتب المتقاعدين

2021/01/05 | 18:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلن مصرف الرشيد، الثلاثاء، رفع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين، داعيا المتقاعدين إلى مراجعة مكاتب الدفع الالكتروني وفروع المصرف عند تسلمهم رسالة رفع الراتب.

وقال المصرف في بيان اليوم، (5 كانون الثاني 2021)، انه "باشر برفع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين"، داعيا "جميع المتقاعدين ممن ستصلهم رسائل نصية تعلمهم برفع الراتب إلى مراجعة مكاتب الدفع الالكتروني وفروع المصرف كافة".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن مصرف الرافدين، مباشرته بتوزيع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر كانون الثاني الجاري.

وأفاد المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، بإنه تمت المباشرة بصرف الرواتب عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني، مشيرا الى انه بامكان المتقاعدين استلام رواتبهم من اي مكان يتواجدون فيه.

وكانت وزارة المالية، قد وجهت اليوم، بإطلاق تمويل رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر كانون الثاني الجاري.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب إن "المالية أوعزت بإطلاق تمويل رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر كانون الثاني من العام 2021".

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