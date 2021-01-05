محافظ الأنبار يكشف عن اتفاق أمني لحماية أبراج الطاقة

2021/01/05 | 18:17 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أكد محافظ الأنبار علي فرحان الدليمي، اليوم الثلاثاء، وجود اتفاق أمني لحماية أبراج الطاقة الكهربائية.وقال الدليمي في تصريح صحفي، إنه “تم الاتفاق مع العشائر والحشد الشعبي والجيش، لتسيير دوريات أمنية مستمرة مع الخط الناقل للكهرباء”، داعياً “شرطة الطاقة إلى أخذ دورها على الرغم من أن إمكانياتها لا تكفي لتوفير الحماية في عمق الصحراء”.وبين أن “المسافة طويلة للخط الناقل للطاقة الكهربائية، التي تمتدّ من 100 إلى 150 كم”.وأكد أن “القوات الأمنية ماضية بإجراءات التحقيق، بعد إلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم بهذا الخصوص، كما أن العمل جار لإعادة الأبراج”.

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