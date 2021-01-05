الخطوط الجوية تعلن إحصائية الطائرات التي تم استقبالها وترحيلها في مطار بغداد

2021/01/05 | 18:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت الخطوط الجوية العراقية، الثلاثاء، عن اجمالي عدد الطائرات التي تم استقبالها وترحيلها في محطة مطار بغداد الدولي من قبل الملاكات الفنية للشركة خلال شهر كانون الاول الماضي والبالغ عددها (1,191) طائرة محلية واجنبية. وبين مدير عام الشركة الكابتن كفاح حسن، في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “اعمال خدمات الساحة …

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