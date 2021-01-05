2021/01/05 | 18:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الثلاثاء 5 كانون الثاني 2020 في قصر السلام ببغداد، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان.وبحث اللقاء الانتخابات المبكرة المقبلة، والتأكيد على ضرورة تعاضد جهود الجميع لضمان استقلالية ونزاهة العملية الانتخابية، ويسهم باستعادة ثقة المواطن وتمكينه من ممارسة حقه الدستوري بعيداً عن التزوير والتلاعب.وجرى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صالح وزيدان يؤكدان ضرورة ضمان نزاهة الانتخابات وحسم قانون المحكمة الاتحادية المركز الخبري الوطني.

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