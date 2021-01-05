ارتفاع اسعار النفط عالميا بفضل هذه العوامل

2021/01/05 | 18:25 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} ارتفعت أسعار النفط دولارا تقريبا اليوم الثلاثاء مع تصاعد التوتر بعد احتجاز إيران سفينة كورية جنوبية، فيما تدرس مجموعة "أوبك+" خفضا محتملا للإنتاج في فبراير.

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