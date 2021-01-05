الانتخابات والمحكمة الاتحادية على طاولة رئاسة الجمهورية والقضاء العراقي

2021/01/05 | 18:27 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، ضرورة ضمان نزاهة الانتخابات وحسم قانون المحكمة الاتحادية.وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، إن “رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم، في قصر السلام ببغداد، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان”.وأوضح البيان ان “اللقاء بحث الانتخابات المبكرة المقبلة، والتأكيد على ضرورة تعاضد جهود الجميع […]

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