2021/01/05 | 18:28 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى يؤكدان ضرورة ضمان نزاهة الانتخابات وحسم قانون المحكمة الاتحادية

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الثلاثاء 5 كانون الثاني 2020 في قصر السلام ببغداد، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان.

وبحث اللقاء الانتخابات المبكرة المقبلة، والتأكيد على ضرورة تعاضد جهود الجميع لضمان استقلالية ونزاهة العملية الانتخابية، ويسهم باستعادة ثقة المواطن وتمكينه من ممارسة حقه الدستوري بعيداً عن التزوير والتلاعب.

وجرى التأكيد، على أهمية الإسراع في حسم قانون المحكمة الاتحادية العليا، والتعاون والتنسيق بين رئاسة الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى في مجال تشريع القوانين التي تقتضيها المرحلة المقبلة، ودعم دور القضاء لمكافحة الفساد وترسيخ العدالة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى يؤكدان ضرورة ضمان نزاهة الانتخابات وحسم قانون المحكمة الاتحادية) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى يؤكدان ضرورة ضمان نزاهة الانتخابات وحسم قانون المحكمة الاتحادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).