النشاط الصناعي بالولايات المتحدة يرتفع لأعلى مستوى منذ 2018

2021/01/05 | 18:31 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع النشاط الصناعي في الولايات المتحدة بعكس توقعات المحللين؛ ليسجل أعلى مستوى في حوالي عامين ونصف.

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