محافظ الانبار يؤكد وجود اتفاق أمني لحماية أبراج الطاقة الكهربائية

2021/01/05 | 18:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ الانبار أكد محافظ الأنبار علي فرحان ، الثلاثاء، وجود اتفاق أمني لحماية أبراج الطاقة الكهربائية. وقال الدليمي في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه “النور نيوز” إنه “تم الاتفاق مع العشائر والحشد الشعبي والجيش، لتسيير دوريات أمنية مستمرة مع الخط الناقل للكهرباء”، داعياً شرطة الطاقة إلى “أخذ دورها على الرغم من أن إمكانياتها لا تكفي …

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