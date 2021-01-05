مصرع واصابة 7 اشخاص في حادثي سير

2021/01/05 | 18:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي شخصان مصرعهما واصيب 5 آخرين، اليوم الثلاثاء، في حادثي سير منفصلين في مدينتي كلار وشارزور.

وقالت مديرية مرور كرميان في بيان تلقى PUKmedia نسخة منه، ان شخصا لقي مصرعه واصيب 4 اخرين في حادث سير بين عجلتين نوع ( تويوتا بيك آب ونيسان ميني باص) على طريق كلار الحولي، مشيرة الى ان الجرحى تم نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأكدت المديرية، حسب بيانها، انه تم فتح تحقيق بالحادث.

كما ولقي شخص مصرعه واصيب آخر بجروح في حادث سير في منطقة (جناخجيان) التابعة لقضاء سيد صادق.

وقال مصدر مطلع لـ PUKmedia، ان شخصا لقي مصرعه واصيب آخر بجروح اثر انقلاب سيارة نوع (اوبل) على الطريق الرابط بين (جناخجيان) وسيد صادق، مبينا ان الحادث وقع نتيجة السرعة المفرطة للعجلة.

واضاف، انه تم نقل الشخص المصاب الى المستشفى لتلقي العلاج، مشيرا الى ان المصاب حالته خطيرة.

‌PUKmedia خاص

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