2021/01/05 | 18:39 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الثلاثاء، عن خططها التصديرية لتفعيل النشاط التسويقي لشركاتها.وقال المتحدث باسم الوزارة مرتضى الصافي، في تصريح صحفي، إن “وزارة الصناعة والمعادن وضمن الخطة التي أعدتها لتفعيل النشاط التسويقي لشركاتها قامت بتصدير كميات كبيرة من بعض المنتجات ومنها الإسفلتية التي تنتج في الشركة العامة للصناعات التعدينية في مختلف معاملها الحكومية، بالإضافة إلى المعامل الأخرى التي تم إنشاؤها بالمشاركة مع القطاع الخاص”.وتابع، أنه “تم تصدير المنتجات (البرايم كوت) و(البرايم والكات باك) إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لاستخدامها في عمليات إكساء الطرق والشوارع الرئيسة ولأغراض أخرى تتعلق بالعزل المائي”.وأضاف، أن “الوزارة تسعى لتصدير منتجات أخرى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصناعة تكشف عن خططها لتصدير الانتاج الفائض الى دول الجوار عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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