5 قضايا ’هامة’ في لقاء رئيسي الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى

2021/01/05 | 18:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء، مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ملف الانتخابات المبكرة المقبلة، وحسم قانون المحكمة الاتحادية.

وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (5 كانون الثاني 2021)، ان "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل اليوم في قصر السلام ببغداد، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان".

واضاف البيان ان "اللقاء بحث الانتخابات المبكرة المقبلة، والتأكيد على ضرورة تعاضد جهود الجميع لضمان استقلالية ونزاهة العملية الانتخابية، ويسهم باستعادة ثقة المواطن وتمكينه من ممارسة حقه الدستوري بعيداً عن التزوير والتلاعب".

وجرى التأكيد، بحسب البيان على "أهمية الإسراع في حسم قانون المحكمة الاتحادية العليا، والتعاون والتنسيق بين رئاسة الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى في مجال تشريع القوانين التي تقتضيها المرحلة المقبلة، ودعم دور القضاء لمكافحة الفساد وترسيخ العدالة".

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