صحيفة اميركية: السعودية وروسيا تتوصلان لحل وسط بشأن خطة

2021/01/05 | 18:44 - المصدر: بغداد اليوم

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أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية اليوم الثلاثاء بأن روسيا والسعودية توصلتا إلى حل وسط بشأن سياسات الإنتاج النفطي ضمن تحالف "أوبك+".

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مطلعين على المفاوضات بين موسكو والرياض تأكيدهم أن التوافق المبرم يقضي بإبقاء القيود على إنتاج النفط حتى فبراير والشروع بإعادة رفع سقف الإنتاج في مارس.

وذكرت الصحيفة أن الطرفين فشلا في التوصل إلى صفقة أمس الاثنين ومن المتوقع أن يستكملا جهودهما في هذا السبيل اليوم خلال اجتماع مقرر بين أعضاء "أوبك+".

وأشارت الصحيفة إلى أن روسيا أبدت معارضتها لتمديد القيود على حجم الإنتاج خوفا من إمكانية أن يملأ المنتجون الأمريكيون أي فجوة ويزيدوا من حصتهم في السوق.

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