أول تعليق سياسي عراقي على المصالحة الخليجية: قلق وترحيب وتحذير

وعقدت في مدينة العلا السعودية اليوم قمة لمجلس التعاون الخليجي شهدت التوقيع على بيانالعلا الذي توج المصالحة بين قطر والسعودية.
ولاقى قرار فتح الحدود البرية والبحرية والجوية بين السعودية وقطر، ترحيبا عربيا واسعا باعتباره "خطوة حقيقية" لإغلاق ملف الأزمة الخليجية المستمرة منذ 5 يونيو/حزيران 2017.
وقالت الخارجية السودانية، "نتابع بارتياح، التطورات الجارية قبيل عقد القمة الخليجية الـ41، وما يتحقق بانفراج في العلاقات لدول مجلس التعاون الخليجي، بدأ بقرار السعودية فتح أجوائها وحدودها البرية والبحرية مع قطر".
كما تقدمت الخارجية، الثلاثاء، في تغريدة عبر "تويتر" بالشكر لدولة الكويت على "المثابرة في العمل من أجل إعمار العلاقات الخليجية".
من جانبها، رحبت وزارة الخارجية اللبنانية بالقرار وثمنت في بيان جهود دولة الكويت في هذا المجال، متمنية أن "تساهم الخطوة في تحقيق الاستقرار في المنطقة وضمان الأمن والازدهار للبلدان العربية".
بدوره، رحّب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعقد القمة الخليجية.
وقال بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن عباس أشاد "بالجهود المقدرة لدولة الكويت الشقيقة لرأب الصدع بين الأشقاء في دول الخليج العربي".
وأضاف الرئيس الفلسطيني: "تحقيق المصالحة بين الأشقاء في دول الخليج، يعزز العمل العربي المشترك والدفاع عن قضايا أمتنا وفي المقدمة منها القضية الفلسطينية".
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