مستشار الكاظمي يقدم اعتذراً عن تصريحاته حول الشهيد سليماني

2021/01/05 | 18:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه المستشار في مكتب رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، هشام داوود، اعتذاراً لمن "يكونوا قد فهموا حديثي خطأً، أو مجزوءاً، حيث ان المقابلة لم ت...

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